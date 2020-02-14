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Два разных человека: в сети указали на серьезную неточность экспертизы в деле Шеремета

пятница, 14 февраля 2020, 17:54
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В сети обратили внимание на серьезную неточность экспертизы по делу по подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

Об этом сообщает адвокат Дугарь Виталий Коломиец.

Он заявляет, что экспертиза ложная и в качестве доказательства публикует две фотографии.

"Вместо итога сегодняшнего суда по Яне Дугарь. Вот две фотографии по экспертизе ходьбы. Первая: объяснение почему два человека с разным ростом являются одним человеком. Вторая: стоп-кадр с видео которого определяли походку Яны и постановку стопы. Поэтому оцените уровень фейковости этой экспертизы ходьбы", - написал он.

"А то ты не знаешь, - если дана команда закрыть, то закроют. Печально. Хорошая страна, замечательные люди", - написал в комментарии пользователь сети Олег Демчишин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 14 февраля, Апелляционный суд, вслед за арестом Яны Дугар, вынес решение о второй подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко.

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