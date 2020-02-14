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Все включено: в сети повеселили историей о жизни "бойца" ВСУ на Донбассе и показали фото

пятница, 14 февраля 2020, 23:31
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На передовых позициях в зоне военного конфликта на Донбассе заметили необычного "бойца" ВСУ с "позывным" Шмыга, который проживает на позициях украинских снайперов.

Его фото опубликовали волонтеры на Facebook-странице фонда "Вернись живым".

"Шмыгу кормят, греют, купают и даже берут с собой в спальник. У него есть свои игрушки. Свои любимые места. И свои самые удачные "позы отдыха", - рассказывают фонде про почти фешенебельные для этих мест условия проживания постояльца.

Как сообщалось, ранее в сети показали милое фото "пограничника", воюющего на Донбассе.

Также украинские пограничники, работающие на админгранице с оккупированным Крымом, научили свою служебную собаку отвечать на лозунг "Слава Украине".

Подробнее о боевых товарищах бойцов ВСУ на линии фронта, читайте в материале "Апострофа": На Донбассе собаки спасают людей от обстрелов, а "Гиви" и "Захарченко" выжили после контузии.

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