Является сотрудницей СБУ: появились детали и видео задержания мужчины, "заказавшего" супругу под Кропивницким

В сети появились детали заказного убийства сотрудницы Национальной академии Службы, которое СБУ разоблачила и пресекла.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что житель одного из городов Кировоградской области осуществляет поиск киллера для убийства бывшей жены. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов.

Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о выполнении. Жизнь жены он оценил в одну тысячу долларов США.

Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, деньги перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБ Украины задержали бывшего мужа сразу после перечисления "киллеру" последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Днепре полиция задержала банду киллеров, которые в начале 2019 покушались на жизнь людей.