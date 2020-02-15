Помогло письмо от школьника: экс-узник Кремля рассказал, что спасало его в путинских застенках

Журналист и бывший политзаключенный Роман Сущенко рассказал, что во время плена в России держался и не пал духом благодаря творчеству - рисункам, картинам и письмам от близких и просто неравнодушных.

Об этом он рассказал "Апострофу".

"Главное - не упасть, не потерять достоинства. То есть без пафоса - выжить, выжить в тех условиях, в которые попал. Это были книги, рисование и, конечно, переписка. Письма от родных: жены, дочери, сына, родителей. Было несколько трогательных глубоких личных писем, в частности, от отца. Он тогда написал мне, что на 77-м году впервые узнал о добродетелях сына: "Представь себе, сынок, как оно, прожить столько на свете и только теперь увидеть, что в каких-то условиях у тебя появились новые качества", - рассказал он.

Ему писало очень много людей, не только родные и близкие, а и незнакомые люди.

"Было несколько писем и от обычных людей, которые также запали в душу. В частности, от моей землячки из Черкасской области - Елены Давидюк, которая с семьей переехала из города в деревню Матусов. Очень активный человек: она и крестиком вышивает, и книги украинские читает, и волонтерит на фестивале "Ше.Fest". Она мне рассказывала о новых книгах, о фильмах, которые стоило посмотреть по возвращении. Мы где-то трижды обменялись мнениями. Такие большие массивы информации - как они с мужем выращивают козлят, клубнику, делают сыр - помогали отвлечься мне от условий, в которых я находился", - рассказал Сущенко.

Он рассказал о письме, которое больше всего ему запомнилось и впечатлило - оно было от киевского школьника Мирона.

"Еще письмо было от киевского школьника Мирона, который просто написал несколько фраз: мол, "держитесь" и "чем я могу вам помочь?". Я, даже не надеясь на второе его письмо, написал: "Спасибо, что вы написали. Мне было бы интересно услышать о кинематографе и песнях, которые вас интересуют?". Парень тогда был в 9-м классе, а мой сын - в 6-м. Ответ Мирона был очень интересный. Я думал, что он увлекается там поп, рэп или еще что. А он написал: "Я необычный молодой человек, меня интересует Виктор Цой и Игорь Тальков". И добавил: "Глубина этих песен чрезвычайная". А еще - он описал мне весь французский и отечественный кинематограф. Я был поражен. Эта тетрадь исписана на 12 страниц. А еще писал о современном искусстве, и это очень питало мозг", - поделился экс-заключенный Кремля.

Полный текст интервью Романа Сущенко "Апострофу" читайте здесь: Плесень, грибы, гигантские тараканы и мыши в ногах - Роман Сущенко рассказал о российском плене.