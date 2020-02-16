В США запустили ракету с украинской "начинкой": опубликовано видео

В США запустили ракету "Антарес", в изготовлении которой принимали участие специалисты из Днепра, Киева, Запорожья, Харькова и Чернигова.

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южной".

Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus.

Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало КБ "Южное", а изготовило ПО "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" в кооперации с предприятиями из Харькова, Киева, Запорожья и Чернигова.

Ракета вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus. Он по заказу NASA доставит к МКС почти 4 тонны груза, в том числе мобильную лабораторию SpaceLab для выращивания тканей и клеток и космическую теплицу, в которой будут выращивать редьку.

Пуск состоялся 15 февраля в 22 часов 21 минут по киевскому из Центра космических полетов на острове Уоллопс в США.

"Проект "Антарес" — удачный пример кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах и успешной деятельности на мировом рынке", - отметили в КБ "Южное".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в воскресенье, 19 января, американская аэрокосмическая компания SpaceX успешно провела испытания спасательной капсулы на случай, если во время запуска ракеты-носителя произойдет авария.