В SpaceX показали невероятные испытания капсулы со взрывом ракеты, видео

В воскресенье, 19 января, американская аэрокосмическая компания SpaceX успешно провела испытания спасательной капсулы на случай, если во время запуска ракеты-носителя произойдет авария.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал ВВС.

Испытания ракеты Falcon-9 провели в Космическом центре имени Кеннеди. Полет умышленно прервали через 80 секунд после старта. Капсула с "астронавтами", расположенная в головной части ракеты, запустила собственные двигатели и удалилась на безопасное расстояние от "потерпевшей поломку" ракеты-носителя. Затем капсула на парашютах успешно приводнилась в 30 км от побережья Флориды.

В испытаниях не участвовали люди, вместо этого в ракету посадили манекены. Когда капсула Dragon включила аварийные двигатели, ракета-носитель Falcon потеряла аэродинамическую стабильность, развалилась на части и взорвалась, превратившись в огромный огненный шар.

Однако к тому времени капсула уже находилась на безопасном расстоянии, продолжая подъем благодаря своим мощным разгонным двигателям.

Эти испытания стали последним важным этапом для калифорнийской компании SpaceX перед тем, как американское космическое агентство NASA выдаст ей сертификат, разрешающий доставить астронавтов на МКС уже в этом году.

Испытания были сняты на камеру. Видео разместили в сети.

Trust me... surviving a rocket failure by way of a successful abort system made today’s test personal. Thank you @SpaceX & @usairforce Guardian Angels! https://t.co/JQBRSJjLRQ