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В Украине анонсировали запуск страховой медицины: когда это будет и чего ждать

воскресенье, 16 февраля 2020, 14:20
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Фото: pixabay

Система медицинского страхования в Украине будет покрывать то, что не вошло в гарантированный государством объем бесплатной медицинской помощи.

Об этом рассказал "Радио Свобода" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

По его словам, медицинская страховка будет работать после того, как будет соблюдено несколько условий.

"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это universal coverage (универсальное покрытие расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы должны не ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что необходимым условием для запуска страховой медицины является вывод зарплат украинцев из тени.

"Мы сделаем все, чтобы процент черной зарплаты был с каждым днем все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то год-два - где-то в 2023 году. Это не обещание. Это планы", - сказал председатель парламентского комитета.

Как сообщал "Апостроф", с 1 апреля 2020 года украинцы смогут получить ряд медицинских услуг бесплатно, но не все.

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