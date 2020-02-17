Использование "Дарницей" обозначения "Корвалол" является незаконным - эксперт

Использование торговой марки "Корвалол" в составе торговой марки "Корвалол-Дарница" неправомерно.

Об этом заявила в комментарии "КП в Украине" доктор юридических наук, эксперт Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Елена Штефан.

"Это незаконно, поскольку закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" содержит прямой запрет регистрировать как знаки обозначения, тождественные или похожие настолько, что их можно спутать со знаками, зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг", - сказала она.

Торговые марки "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum" признаны хорошо известными по отношению к АО "Фармак", а это означает, что у потребителей препарат ассоциируется с этим конкретным производителем.

"Обозначение "Корвалол-Дарница", которое отличается от обозначений "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum" отдельным элементом "Дарница", в целом не делает знак отличным, и поэтому есть основания считать, что такое использование возможно было бы только с разрешения владельца знаков "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum". Поскольку такое разрешение отсутствует, использование является неправомерным", - объяснила Штефан.

Использование ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" обозначения "Корвалол-Дарница" - это недобросовестная конкуренция, добавила она со ссылкой на закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" и Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности.

"Поскольку используя такой недобросовестный метод конкуренции, как нарушение прав на использование торговой марки, компания тем самым получает неправомерные конкурентные преимущества перед другим производителем подобного продукта - АО "Фармак", используя его деловую репутацию, которая создавалась на протяжении десятилетий", - заявила Штефан.

Судебный спор между фармпроизводителями продолжается с 2004 года. В 2017-м Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку".

В 2018 году это решение отменил Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы". "Фармак" обратился в Верховный суд, 25 июня Большая палата этого суда приняла решение направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.