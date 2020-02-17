RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

10:43
Война на Донбассе была выгодна не только Москве: эксперт указал на скандальный нюанс
10:24
"Охотятся" на деньги с помощью камер: украинцев предупредили о новом мошенничестве, фото
10:20
В жутком ДТП с захватом заложника в Днепре погиб известный активист, фото
10:20
Украинец на велосипеде "покорил" вулкан высотой в 6 тыс. метров: невероятные фото и видео
09:52
Использование "Дарницей" обозначения "Корвалол" является незаконным - эксперт
09:49
Руководитель Черноморской таможни считает манипуляцией попытки обвинить его в коррупции
09:25
В Киеве пьяный таксист устроил страшное ДТП и уснул в машине "копов": фото и видео
09:22
Стрельба не стихает: появилось тревожное видео с Донбасса и рассказ бойца ВСУ
08:58
В Киеве мужчина пошел на страшный шаг после неудачной операции, фото
08:38
Появилась забавная фотожаба на совместные патрули на Донбассе
08:10
Как прошел 5 выпуск шоу Голос країни-10 и кому удалось развернуть все судейские кресла Lime
07:37
В США олень ворвался в супермаркет и устроил переполох, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Использование "Дарницей" обозначения "Корвалол" является незаконным - эксперт

понедельник, 17 февраля 2020, 09:52
переглянути новину українською

Использование торговой марки "Корвалол" в составе торговой марки "Корвалол-Дарница" неправомерно.

Об этом заявила в комментарии "КП в Украине" доктор юридических наук, эксперт Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Елена Штефан.

"Это незаконно, поскольку закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" содержит прямой запрет регистрировать как знаки обозначения, тождественные или похожие настолько, что их можно спутать со знаками, зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг", - сказала она.

Торговые марки "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum" признаны хорошо известными по отношению к АО "Фармак", а это означает, что у потребителей препарат ассоциируется с этим конкретным производителем.

"Обозначение "Корвалол-Дарница", которое отличается от обозначений "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum" отдельным элементом "Дарница", в целом не делает знак отличным, и поэтому есть основания считать, что такое использование возможно было бы только с разрешения владельца знаков "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum". Поскольку такое разрешение отсутствует, использование является неправомерным", - объяснила Штефан.

Использование ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" обозначения "Корвалол-Дарница" - это недобросовестная конкуренция, добавила она со ссылкой на закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" и Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности.

"Поскольку используя такой недобросовестный метод конкуренции, как нарушение прав на использование торговой марки, компания тем самым получает неправомерные конкурентные преимущества перед другим производителем подобного продукта - АО "Фармак", используя его деловую репутацию, которая создавалась на протяжении десятилетий", - заявила Штефан.

Судебный спор между фармпроизводителями продолжается с 2004 года. В 2017-м Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку".

В 2018 году это решение отменил Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы". "Фармак" обратился в Верховный суд, 25 июня Большая палата этого суда приняла решение направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Ловушка от Путина: как подписывались Минские соглашения и чего избежала Украина

Россия пополняет списки на обмен? Что известно о захвате украинских рыбаков на Азове

Представля­ться жертвой уже недостаточно, чтобы Запад помог Украине - Джулиан Стаббс

Плесень, грибы, гигантские тараканы и мыши в ногах - Роман Сущенко рассказал о российском плене

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: