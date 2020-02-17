Жаркий февраль: в Киеве температура побила 140-летний рекорд

Февраль 2020 года в столице побил тепловой рекорд по температуре воздуха за последние 140 лет.

Об этом сообщают на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик показателя термометра не опустился ночью ниже 2,3 градуса за Цельсием, что на 1,4 градуса теплее чем было в 1950 году.

Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Показатель термометра не опустился ночью ниже 1,8 градуса за Цельсием, что на 0,1 теплее чем в 1974 году.

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