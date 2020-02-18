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Без рук, без ног: покалеченные боевики ДНР рассказали, как их "кинула" Россия, видео

вторник, 18 февраля 2020, 07:27
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Боевики так называемой ДНР, воевавшие против ВСУ на Донбассе и получившие увечья, рассказали, с каким "трепетом" и "заботой" к ним относятся представители "власти самопровозглашенной республики ДНР.

Соответствующие видео выложил блогер под ником Necro Mancer на Twitter-странице.

"Было у нас предложение к Бидевке (Владимир, народный депутат Украины VII созыва (2012—2014) от КПУ, "председатель "народного совета" ДНР, - "Апостроф"). Он не соизволил даже на пару минут спуститься к тяжелораненым "бойцам". Это отношение "правительства" к "ополченцам" 1-й волны. А Скороходов (Валерий, "депутат "народного совета" ДНР, - "Апостроф") прямо так и сказал: "Я тебя туда не посылал", - говорят на видео они.

Кроме того, боевики заявили, что их совершенно не интересует, кого убивать и против кого воевать.

"Не важно, Украина, Беларусь, Америка, мне без разницы, для меня это противник и все", - сказал один из них.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Россия жестко "кинула" боевиков на Донбассе, урезав их финансирование вплоть до отсутствия еды и лекарств в больницах.

Также ранее была раскрыта схема финансирования фирмой из Украины боевиков ДНР.

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