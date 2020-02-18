Больше не подозреваемый: в деле о ДТП с Кулебой произошел неожиданный поворот

Киевская полиция до сих пор не установила виновника ДТП с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, которое произошло еще 24 ноября 2019 года под Киевом.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как сообщили изданию в пресс-службе полиции Киевской области, по состоянию на 18 февраля в уголовном производстве, открытому по этому факту, никому не сообщили о подозрении.

По этому делу проводился следственный эксперимент, кроме того, были назначены автотехнические экспертизы, выводов по которым еще нет. Оба участника ДТП - Николай Кулеба и водитель грузовика - не были задержаны и не находились под домашним арестом.

"Оба водителя – в статусе свидетелей и сотрудничают со следствием... После завершения всех экспертиз будет объявлено подозрение, после чего будет определена мера пресечения", – подчеркнула пресс-секретарь областной полиции Виталия Грохольская.

По ее словам, экспертизы могут длиться от нескольких месяцев до полугода. Одна из них должна установить степени телесных повреждений, полученных во время аварии пострадавшими. Это может повлиять на дальнейшую квалификацию дела.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 286 УК Украины, которая предусматривает до трех лет лишения свободы. Если статью переквалифицируют, то наказание может вырасти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в ДТП, которое произошло 24 ноября вблизи поселка Чабаны.