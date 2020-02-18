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Пытали электрошокером и били: силовики Путина в Крыму устроили жестокую расправу над подростком

вторник, 18 февраля 2020, 10:39
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Правоохранители российских оккупантов в Крыму пытали подростка, пытаясь у него выбить признание в краже денег.

Об этом рассказал сам пострадавший – 17-летний Сервер Расильчак, передает канал "Подъем" в Telegram.

Он отметил, что его обвинили в краже наличных средств с автомойки и били электрошокером, добиваясь таким образом признания. Парень уточнил, что задержание его со знакомыми и отцом произошло в городе Саки. Его доставили в отделение и заперли с тремя полицейскими в кабинете. Те начали его пытать.

"Он поинтересовался, как мы будем разговаривать, как с человеком или как с животным? Я говорю: как с человеком. Он мне говорит - рассказывай. Я сижу и не понимаю, что мне ему рассказывать? Где я учусь, что ли? В общем, я промолчал, он нанес мне первый удар электрошокером в ногу. И предложил подумать еще пять минут", - рассказал парень.

Также он уточнил, что его отца избили, а девушке грозили лишением родительских прав. После пыток их заставили написать заявление, что никаких физических воздействий полицейские не применяли. Молодой человек решил снять побои и написать заявление о пытках.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники российской ФСБ задержали в оккупированном Россией Крыму местного жителя, ему предъявили, что он является членом украинского добровольческого батальона.

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