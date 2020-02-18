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В Украине станет свежее: синоптик заинтриговала прогнозом

вторник, 18 февраля 2020, 11:53
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Фото: pixabay.com

В среду, 19 февраля, ветер в Украине сменит направление с юго-западного на северо-западный, поэтому погода станет прохладнее.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в этот день в Украине будет солнечно, только в районе Приазовья и Карпат можно ожидать незначительных осадков в виде дождя и, в случае гор, снега.

Температура воздуха ближайшей ночью прогнозируется около нуля, в восточных областях до -3-5 градусов, днем в большинстве областей Украины ожидается +3 +9 градусов, на юге до +10 градусов.

"В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем предполагается около +5, +6 градусов. Ближайшие серьезные осадки в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля", – пишет Диденко.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Весна пришла, но с морозом: синоптики предупредили о смене погоды.

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