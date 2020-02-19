Из-под снега виднеются только крыши: появилось впечатляющее видео последствий метели в России

В России, на Дальнем Востоке, выпала месячная норма снега.

Об этом сообщает "Бушующий мир" в Telegram.

Видео заснеженного города делятся в соцсетях.

На нем видно, что снега настолько много выпала, что усыпаны не только дорожки но и постройки, лишь крыши видны.

Российские СМИ пишут, что циклон принес снег практически на всю территорию Приморского края. За сутки в регионе выпало до 23 мм снега, во Владивостоке - 15 мм, что ровняется месячной норме.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в то время как на большей части Украины в середине зимы нет снега, в Саудовской Аравии буквально засыпало осадками одну из провинций.

Напомним, что в столице Ирака Багдаде впервые за 12 лет выпал снег, жители города очень обрадовались явлению. Горожане делали фото, игрались в снежки, прежде чем снег растаял в полдень. Своими радостными впечатлениями они делились в социальных сетях.