Привезли 60 тонн копеек! Стало известно о новой подлости боевиков на Донбассе

Руководство так называемой ЛНР пошло на довольно подлый шаг и заплатило за украинскую воду 58 тоннами монет.

Как рассказал журналистам заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко, это не первый раз, когда главари оккупированных территорий платят за услуги мелочью.

"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост. Думаю, они глумятся над нами", - отметил он.

Напомним, что в Украине планируют создать Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также ранее "Апостроф" сообщал, что в России отреагировали на инициативу президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе.