Украинцы получат безвиз в "тропический рай": что нужно знать об этом

Кабинет министров утвердил двустороннее соглашения о введении безвизового режима с Гренадой - островным государством в Карибском море.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", - сказано в сообщении.

По словам главы правительства, посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко была уполномочена подписать упомянутое соглашение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине напомнили о безвизовых соглашениях с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенными в 2019 году.

На введение безвизового режима с Маршалловыми Островами украинцы в сети отреагировали с юмором.