В Китае появились фрески со "святыми врачами", которые борются с коронавирусом: фото

В Китае появились оригинальные фрески с изображением врачей, которые борятся с коронавирусом.
Об этом сообщает "Лента дня" в Telegram.
Часовню в зараженном Ухане украсили изображениями докторов, борющихся с коронавирусом.
Таким образом автор хотел выразить благодарность за их труд и увековечить их с "церковной торжественностью".
Работа получила название "Святые носят белое".
Как сообщал "Апостроф", больница для зараженных коронавирусом в Китае, которую построили за 10 дней, начала разрушаться.
Также, в столице Китая, Пекине, из-за эпидемии коронавируса планируют за шесть дней оборудовать новый завод по производству защитных масок.
Подробнее о том, чем обернется для КНР эпидемия коронавируса и чего в связи с этим ждать Украине, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.