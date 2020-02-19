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В Китае появились фрески со "святыми врачами", которые борются с коронавирусом: фото

среда, 19 февраля 2020, 00:19
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В Китае появились оригинальные фрески с изображением врачей, которые борятся с коронавирусом.

Об этом сообщает "Лента дня" в Telegram.

Часовню в зараженном Ухане украсили изображениями докторов, борющихся с коронавирусом.

Таким образом автор хотел выразить благодарность за их труд и увековечить их с "церковной торжественностью".

Работа получила название "Святые носят белое".

Как сообщал "Апостроф", больница для зараженных коронавирусом в Китае, которую построили за 10 дней, начала разрушаться.

Также, в столице Китая, Пекине, из-за эпидемии коронавируса планируют за шесть дней оборудовать новый завод по производству защитных масок.

Подробнее о том, чем обернется для КНР эпидемия коронавируса и чего в связи с этим ждать Украине, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.

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