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Магическая дата 20.02.2020: как правильно загадать желание и что нельзя делать

четверг, 20 февраля 2020, 07:15
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Фото: Telegram

20 февраля 2020 года астрологи называют особым днем, ведь в нем комбинируются всего две цифры, а это значит, что есть возможность кардинально изменить судьбу.

Двойка обозначает гармонию между двумя состояниями, 20.02.2020 усиливается сила не только позитива, но и негатива, поэтому важно не думать о плохом.

По мнению астрологов, общая энергетика дня способствует созданию семейного гнезда и планированию рождения ребенка, но сама свадьба должна быть скромной и спокойной. Удачным будет брак для Раков, Рыб, Козерогов и Скорпионов.

Для того, чтобы загадать желание 20.02.2020, нужно максимально визуализировать желаемое, например, скачать картинки на телефон и представить, что бы вы чувствовали, получив загаданное.

Эмоционально 20 февраля нестабильно, говорят нумерологи, поэтому стоит с осторожностью относиться к новым знакомствам. Нельзя держать обиды и негатив, затевать споры, показывать свое превосходство и проявлять зависть, иначе это все может вернуться к вам через какое-то время.

Как сообщал "Апостроф", 9 февраля в ночном небе впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое зимой также называют "снежной" Луной.

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