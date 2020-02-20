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Ты для меня ребенок: в Новых Санжарах люди устроили истерику перед нацгвардейцами, видео

четверг, 20 февраля 2020, 18:58
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Во время протестов в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители пытаются не допустить поселения в местном санатории эвакуированных из зараженного коронавирусом Китая, к бойцам Нацгвардии обращался бывший сослуживец и мать участника АТО.

Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

На опубликованных кадрах видно, как с бойцами Национальной гвардии, которые стоят выстроенные шеренгой на улице Новых Санжаров, разговаривает мужчина, утверждающий, что тоже раньше был нацгвардейцем. Он просит их не применять силу к людям, которые вышли на протест, и показывает, что его единственное оружие — спички.


В монолог бывшего нацгвардеца неожиданно вмешалась местная жительница, по словам которой ее сын три года провел на войне, стал калекой и не может придти сюда.

"Мой ребенок был три года на войне. И ты для меня ребенок. Теперь этих детей прислали, чтоб они стали калеками", - истерически восклицала женщина.

Как сообщал "Апостроф", жители Новых Санжаров готовы ложиться под машины, чтобы не допустить размещения эвакуированных из Китая в местном санатории МВД.

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