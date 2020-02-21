Под Черниговом простились с разведчиком, воевавшим на Донбассе: фото

В четверг, 20 февраля, в Черниговской области провели в последний путь помощника начальника штаба - начальника разведки одного из подразделений 30-й отдельной механизированной бригады, капитана Александра Очковского.

Об этом сообщает Черниговский областной военный комиссариат в Facebook.

Прощание состоялось в поселке городского типа Малая Девица Прилуцкого района. Александр умер в результате болезни 18 февраля.

Отмечают, что капитан Очковский воевал за Украину в адских точках противодействия российскому агрессору - в Авдеевке, Зайцево, Красногоровке и на Светлодарской дуге. Проститься с сослуживцем приехали его боевые побратимы. В последний путь военного провели по всем канонам - под залпы салютной команды и Государственный Гимн Украины.

Как пишет Svoboda.fm, до службы в армии Александр работал в АО "Черниговоблэнерго" мастером 2 группы цеха по ремонту электротехнического оборудования.

В январе у него обнаружили неоперабельный рак желудка.

Как сообщал "Апостроф", 20 февраля в Трускавце провели в последний путь волонтера и военного врача Зиновия Допилку.