RU  UA  EN

пятница, 21 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

13:30
Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и девушка Киану Ривза появились на вечеринке без макияжа: фото Lime
13:15
Лучшее командное фото в истории: на матче Лиги Европы произошло трогательное событие
13:11
Джамала представила новый альбом - в каждой песне своя интересная история Lime
11:56
В сети обсуждают необычную прическу Елены Зеленской для публичного выхода: фото Lime
11:45
"Шахтер" - "Бенфика": португальских болельщиков избили в Харькове после матча Лиги Европы
11:10
Фигура - песочные часы: 53-летняя Сальма Хайек показала яркие фото в купальнике Lime
10:43
Шевченко заинтриговал заявлением о будущих матчах сборной Украины
10:32
Оззи Осборн пожаловался на мучительную боль, и дело вовсе не в его болезни Паркинсона Lime
10:17
Семья всегда на первом месте: Настя Каменских рассказала о жизни с Потапом Lime
09:50
Лидер "Шахтера" оказался в центре громкого скандала во время матча Лиги Европы
09:24
Бывший муж Памелы Андерсон вернулся к невесте, которую бросил ради 12-дневного брака с актрисой Lime
09:18
В Германии стартовал юбилейный "Берлинале": какие украинские фильмы увидят гости фестиваля Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Черниговом простились с разведчиком, воевавшим на Донбассе: фото

пятница, 21 февраля 2020, 12:18
переглянути новину українською

В четверг, 20 февраля, в Черниговской области провели в последний путь помощника начальника штаба - начальника разведки одного из подразделений 30-й отдельной механизированной бригады, капитана Александра Очковского.

Об этом сообщает Черниговский областной военный комиссариат в Facebook.

Прощание состоялось в поселке городского типа Малая Девица Прилуцкого района. Александр умер в результате болезни 18 февраля.

Отмечают, что капитан Очковский воевал за Украину в адских точках противодействия российскому агрессору - в Авдеевке, Зайцево, Красногоровке и на Светлодарской дуге. Проститься с сослуживцем приехали его боевые побратимы. В последний путь военного провели по всем канонам - под залпы салютной команды и Государственный Гимн Украины.

Как пишет Svoboda.fm, до службы в армии Александр работал в АО "Черниговоблэнерго" мастером 2 группы цеха по ремонту электротехнического оборудования.

В январе у него обнаружили неоперабельный рак желудка.

Как сообщал "Апостроф", 20 февраля в Трускавце провели в последний путь волонтера и военного врача Зиновия Допилку.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Бесплатный сыр и мышеловка: власти придумали новую льготу для переселенцев

​Люди боятся не коронавируса: кто виноват в беспорядках в Новых Санжарах

Когда Путин пошел на Украину с танками, то многие поняли Майдан-2014 - датский историк

В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: