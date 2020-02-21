Работают люди Коломойского: в Генпрокуратуре рассказали о деле "Приватбанка" и "отставке" Рябошапки

Слухи о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки могли распространяться в интересах определенных групп элит.

Об этом "Апострофу" в интервью рассказал замгенпрокурора Виктор Чумак.

По его словам, в генпрокуратуре не стали закрывать дела по ряду олигархической собственности, более того, их даже реанимировали.

"Это никому не нравится. Подняты все дела по политической верхушке. Прошлой, позапрошлой", – отметил Чумак.

Он отметил, что в особенности против Рябошапки могут "работать" в интересах Игоря Коломойского.

"Дело "ПриватБанка". Оно же никуда не делось. И понятно, что его люди пыхтят, как паровозы, отрабатывают", – считает Чумак.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Люди Коломойского пыхтят, как паровозы, из-за дела ПриватБанка – Виктор Чумак.