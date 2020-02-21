Санкции дошли: в Крыму отключили популярный онлайн-сервис

Онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории оккупированного Крыма из-за санкций Европейского Союза.

Об этом со ссылкой на пресс-службу российского подразделения компании сообщил ТАСС.

"Сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза", - сказали в компании.

В технической поддержке также подтвердили, что сервис не работает на данной территории.

"Приносим наши извинения за доставленные неудобства", - сообщили там, уточнив, что сервис перестал работать в Крыму в этом месяце. При этом пользователи соцсетей отмечают, что BlaBlaCar перестал работать в Крыму примерно с 12 февраля.

Как ранее сообщал "Апостроф", послы Европейского союза согласовали расширение санкций против России, введенные за аннексию Крыма.