RU  UA  EN

пятница, 21 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

19:21
8 сильных женщин, которые не купились на тренды Голливуда и отказались от "уколов красоты" Lime
18:11
Где смотреть онлайн Челси - Тоттенхэм: расписание трансляций
17:22
Где смотреть онлайн Лестер - Манчестер Сити: расписание трансляций
16:31
Где смотреть мужскую эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
16:30
Синди Кроуфорд ищет психотерапевта для проблемного сына - похоже, парень связался с плохой компанией Lime
15:55
Где смотреть женскую эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
15:30
Дональд Трамп высмеял Брэда Питта и "Паразитов" за победу на Оскаре Lime
15:22
Уайлдер - Фьюри: озвучены космические гонорары боксеров
14:04
Mozgi в новом клипе поменялись местами с привлекательными девушками: видео Lime
13:30
Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и девушка Киану Ривза появились на вечеринке без макияжа: фото Lime
13:15
Лучшее командное фото в истории: на матче Лиги Европы произошло трогательное событие
13:11
Джамала представила новый альбом - в каждой песне своя интересная история Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Выживание за чертой бедности: в правительстве заговорили об ухудшении жизни пенсионеров

пятница, 21 февраля 2020, 22:30
переглянути новину українською

Подавляющее большинство пенсионеров в Украине получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, и ситуация будет продолжать ухудшаться.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.

В частности, 82,7 процента пенсионеров в Украине получают пенсию до 4000 гривен.

По словам Ненюченко, одной из основных причин ухудшения положения с выплатой пенсий являются теневая занятость.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", - заявила Наталия Ненюченко.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году пенсии для украинцев будут рассчитывать по обновленной формуле, также вырастет размер выплат.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Бесплатный сыр и мышеловка: власти придумали новую льготу для переселенцев

​Люди боятся не коронавируса: кто виноват в беспорядках в Новых Санжарах

Когда Путин пошел на Украину с танками, то многие поняли Майдан-2014 - датский историк

В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: