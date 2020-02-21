Выживание за чертой бедности: в правительстве заговорили об ухудшении жизни пенсионеров

Подавляющее большинство пенсионеров в Украине получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, и ситуация будет продолжать ухудшаться.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.

В частности, 82,7 процента пенсионеров в Украине получают пенсию до 4000 гривен.

По словам Ненюченко, одной из основных причин ухудшения положения с выплатой пенсий являются теневая занятость.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", - заявила Наталия Ненюченко.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году пенсии для украинцев будут рассчитывать по обновленной формуле, также вырастет размер выплат.