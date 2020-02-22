Скандал с протестами из-за коронавируса: Зеленский уволил топ-чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Єто первое кадровое решение после массовых протестов на фоне слухов о возможном прибытии в санаторий "Медоборы" эвакуированных из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ в Telegram.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуацию из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должностипо собственному желанию", - говорится в сообщении.

Отметим, что из-за нехватки информирования и странных слухов, на Тернопольщине устроили акцию протеста, против размещения эвакуированных украинцев и иностранцев из Китая в санатории "Медоборы". 19 февраля на въезде к санаторию люди провели молебен против размещения там эвакуированных. Молебны продолжались три дня. Также местные устанавливали блокпосты.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибывших из Китая гражданах, мерах предосторожности и опасность для украинцев. Гарант отметил, что ни в одной стране народ не устраивал протеста против прилета граждан из китайского Уханя. Все заботились о здоровье людей и радовались, что они наконец-то дома.

Напомним, в интернете посмеялись с народного бунта в Украине - люди протестовали против прилета украинцев из китайского Уханя.