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Воскресенье будет без солнца: синоптики дали актуальный прогноз

воскресенье, 23 февраля 2020, 05:22
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Фото: poglyad.tv

Синоптики дали свежий прогноз погоды на воскресенье, 23 февраля, - в Украине будет идти дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине будет пасмурно и будет падать дождь, лишь в Крыму будет ясно и солнечно.

Температура воздуха в Украине:

  • на западе +6+9 градусов;
  • на востоке +2+4 градусы;
  • на севере +4+7 градусов;
  • на юге и в Крыму +5+8 градусов;
  • в центре Украины и Киеве +4+6 градусов;

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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