Воскресенье будет без солнца: синоптики дали актуальный прогноз

Синоптики дали свежий прогноз погоды на воскресенье, 23 февраля, - в Украине будет идти дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей Украине будет пасмурно и будет падать дождь, лишь в Крыму будет ясно и солнечно.
Температура воздуха в Украине:
- на западе +6+9 градусов;
- на востоке +2+4 градусы;
- на севере +4+7 градусов;
- на юге и в Крыму +5+8 градусов;
- в центре Украины и Киеве +4+6 градусов;
Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.
Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.