Денег не дали: боевики рассмешили странной акцией на 23 февраля

Боевики так называемой ДНР рассмешили украинских военных странной акцией к 23 февраля, намереваясь по воздуху презентовать листовки о советской армии.

О ней рассказал политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

"Из района Авдеевской промзоны, оккупированной "ДНР", сегодня в честь "праздника" запустили на красных воздушных шариках посылочки с идеологической диверсией - приветствием с "23 февраля", - рассказал он.

При этом, Голобуцкий отмечает, что боевики долго не думали над тем, что положить в посылки и нафасовали их раритетными открытками времен бывших президентов Украины Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

"Когда из Москвы спустили разнарядку на пропагандистскую спецоперацию - а денег не дали…" - саркастично резюмировал блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали яркую карикатуру на 23 февраля.

Также сеть потрясло видео дикой акции в оккупированном Луганске ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.