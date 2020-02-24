Под Киевом мужчина нарвался на неожиданные проблемы из-за алиментов

Возле города Белая Церковь Киевской области полицейские отобрали у мужчины права из-за неуплаты им алиментов.

Об этом сообщает в Facebookпресс-служба полиции области.

Отмечается, что полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2106 в селе Ивановка. За его рулем находился мужчина 33 лет. В ходе проверки полицейские установили, что водитель уклонялся от уплаты алиментов для ребенка, и в связи с этим против него открыли производство в исполнительной службе. При этом одним из возможных ограничений в отношении мужчины было ограничение прав на управление транспортным средством.

В связи с вышеуказанными данными полицейские приняли решение отобрать у водителя водительское удостоверение. Также был составлен протокол по ч.3 ст.126 УК Украины – управление транспортным средством лицом без соответствующих документов.

Дело было передано в суд, именно там решат, возвращать ли права мужчине.

Как сообщал "Апостроф", в Украине с начала 2020 года увеличили размер выплат алиментов на несовершеннолетних, этот шаг связан с изменением прожиточного минимума.