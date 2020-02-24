Погодный армагеддон в Украине: опубликованы новые видео стихии

24 февраля Украину накрыл мощный штормовой ветер, который наделал немало бед.

В социальных сетях делятся видеозаписями бушующей непогоды.

Вследствие разгулявшейся стихии погиб один человек. В Одессе на 69-летнюю женщину упало дерево, она скончалась до приезда медиков.

Также в Херсоне в результате падения дерева был травмирован ребенок (2007 года рождения), которого госпитализировали. И еще один человек пострадал из-за стихии.

В городах, населенных пунктах и селах ветер снес деревья и крыши домов, повредил линии электропередач.

Как сообщал "Апостроф", в Николаеве шторм едва не снес многотонные краны, но ветру удалось столкнуть их.

Также в Николаеве ветер снес один из пешеходных мостов. В эти мгновения на нем находились два человека.