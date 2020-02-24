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Украинскую станцию в Антарктиде окружил "кровавый" снег: опубликованы невероятные фото

понедельник, 24 февраля 2020, 23:28
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Около украинской арктической станции "Академик Вернадский" несколько недель лежит кроваво-красный снег.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Отмечают, что такой окрас снегу дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis.

"Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать", - говорится в сообщении.

Также в Минобразования отметили, поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна как от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

Кроме того, "цветение" снега способствует изменению климата. Ведь через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей.

С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается.

"Интересно, что такое явление, кроме Антарктиды, можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах", - пишут в Минобразования.

Как сообщал "Апостроф", в Киселевске (Россия) из-за открытой разработки угля одной из местных фирм, город покрылся угольной пылью и "черным снегом".

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