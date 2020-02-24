В США умерла легендарная "женщина-компьютер", которая отправляла людей на Луну

В понедельник, 24 февраля, в возрасте 101 года умерла американская математик Кэтрин Джонсон.

Об этом сообщает агентство NASA.

Джонсон была легендарной "женщиной-компьютером". Ее расчеты помогли отправить астронавтов на орбиту, а впоследствии и на Луну. Роль Кэтрин в NASA была освещена в фильме 2016 года "Скрытые фигуры". Космическое агентство, сообщая о смерти Джонсон, отметило ее наследие, которое "разрушает расовые и социальные преграды".

Джонсон стала одной из первых афро-американских женщин в NASA, работала как "человек-компьютер" во время проекта "Меркурий" - первой пилотируемой космической программы США и программы "Аполлон", которая началась для осуществления первой пилотируемой высадки на Луну.

Известно, что сразу после начала использования компьютеров для подобных расчетов, астронавт Джон Гленн отказался лететь, пока Джонсон не проверит данные машины.

К слову, много времени о Кэтрин Джонсон не знали даже в США. Но позже она все же получила заслуженное признание. В 2015 году Барак Обама вручил ей президентскую медаль свободы - одну из высших наград в США для гражданских. В 2016 вышел фильм "Скрытые фигуры" о группе афро-американок, которая проводит для NASA ряд математических вычислений, необходимых для запуска первых пилотируемых космических миссий США. В тот же год в честь Джонсон назвали одно из помещений NASA.

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