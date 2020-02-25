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Это лишь вопрос времени: врач спрогнозировала угрозу вспышки коронавируса в Украине

вторник, 25 февраля 2020, 17:54
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Украинская медицина не готова противостоять массовому распространению инфекционных заболеваний, в частности, коронавирусу, при этом на уровне властей делаются шаги, которые могут лишь усугубить ситуацию.

Об этом сообщила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская для "Апострофа".

Она отметила, что в Украине действительно есть риск эпидемии в случае, если коронавирус начнет распространяться по стране, и последние события с обсервацией украинских туристов из провинции Хубэй это подтверждают.

"Зависит от того, как болезнь поведет себя дальше. Если все ограничится одним-тремя случаями - это одно, но если вспышка? Посмотрите на Италию, там паника. Все бросились из страны. Германия перекрыла границу. Если у нас будет массовое распространение инфекции, то мы не готовы. В противодействии инфекционным заболеваниям главное - готовность. Не должно быть, что для людей, которые возвращались из Китая меняли дислокацию, их никуда не пускали, потому что местные власти сопротивлялись. Нам навязывают децентрализованное противодействие заболеваниям. Понимает ли человек, который это придумал, ответственность и риски, знает ли он регионы? Государство не может прекратить контроль за тем, что представляет вопрос национальной безопасности", - заявила она.

Также врач высказалась и относительно готовности украинских специалистов противостоять возможной пандемии и дала неутешительный прогноз.

"Рада, что мы закупили тест-системы и распространили их среди больниц... У нас другая проблема - в регионах сокращение эпидемиологов в лабораторных центрах. Специалисты есть, они готовы работать, хотя полностью деморализованы. Пандемическая вспышка обязательно произойдет - если не сейчас, то в следующий раз. Вопрос лишь в том, когда", - подчеркнула заслуженный врач.

Подробнее об опасности коронавируса в Украине и готовности украинской медицины читайте в материале: Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом -доктор медицинских наук.

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