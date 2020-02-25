RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

15:06
Госпитализация украинца на Закарпатье после контакта с китайцем: медики сделали важное заявление
14:58
Кровавая перестрелка возле школы в Днепре: стало известно о задержаниях, фото и видео
14:58
После выхода скандального порноклипа у Тилля Линдеманна заметили новое тату (фото) Lime
14:35
Старый пес усыновил брошенного котенка, и фото их семьи влюбляют с первого взгляда Lime
14:31
У топ-чиновника Ирана обнаружили смертельный коронавирус
14:30
На Канарские острова обрушилась мощная песчаная буря: впечатляющие фото и видео
14:30
В Украине заметили новейший "Tesla Cybertruck": интересные детали, фото и видео
14:04
В Турции экстренно приземлился самолет из-за смертельного коронавируса: видео
13:59
Платежка на 53 тысячи за тепло: появилось важное разъяснение для украинцев
13:57
Тенор Пласидо Доминго попросил прощения у женщин, обвинивших его в домогательствах Lime
13:50
В Киеве прощаются с бизнесменом, загадочно погибшим в доме экс-главы МИДа: фото
13:35
Люблю тебя еще до дня твоего рождения: Елена Кравец трогательно обратилась к старшей дочери Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Канарские острова обрушилась мощная песчаная буря: впечатляющие фото и видео

вторник, 25 февраля 2020, 14:30
переглянути новину українською

Канарские острова накрыло огромное облако песка, которое дошло до архипелага из пустыни Сахара.

Об этом сообщает BBC News.

Туча песка обрушилась на Канары после того как преодолела около пяти сотен километров. Буря настолько масштабна, что ее зафиксировали спутники NASA.

Скорость ветра достигает 120 км/ч. Жителям рекомендуют не покидать свои дома.

Из-за песчаной бури был отменен ряд авиарейсов. Паромные перевозки и усилия по борьбе с лесными пожарами в Тасарте на острове Гран-Канария также затруднены.

Отметим, Канарские острова – испанский архипелаг из семи островов у Северо-Западного побережья Африки. Население - около 2,1 млн человек. Является популярным туристическим направлением.

Как ранее сообщал "Апостроф", 24 февраля песчаная буря накрыла Одессу, сразу после разрушительного урагана, который прошел по городу в тот же день.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук

Аттракцион невиданной "щедрости": в последнюю неделю зимы погода покажет нам все

Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: