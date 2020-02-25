На Канарские острова обрушилась мощная песчаная буря: впечатляющие фото и видео

Канарские острова накрыло огромное облако песка, которое дошло до архипелага из пустыни Сахара.

Об этом сообщает BBC News.

Туча песка обрушилась на Канары после того как преодолела около пяти сотен километров. Буря настолько масштабна, что ее зафиксировали спутники NASA.

Скорость ветра достигает 120 км/ч. Жителям рекомендуют не покидать свои дома.

Из-за песчаной бури был отменен ряд авиарейсов. Паромные перевозки и усилия по борьбе с лесными пожарами в Тасарте на острове Гран-Канария также затруднены.

Отметим, Канарские острова – испанский архипелаг из семи островов у Северо-Западного побережья Африки. Население - около 2,1 млн человек. Является популярным туристическим направлением.

Как ранее сообщал "Апостроф", 24 февраля песчаная буря накрыла Одессу, сразу после разрушительного урагана, который прошел по городу в тот же день.