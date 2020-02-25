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Украинец рассказал, как проверяют тех, кто покидает охваченный коронавирусом Китай: фото

вторник, 25 февраля 2020, 16:33
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Украинец Алексей Лесной, что вернулся из охваченного коронавирусом Китая и для этого ему пришлось облететь несколько стран - из Шанхая в Москву, а оттуда во Франкфурт, далее в Киев, рассказал, что его состояние здоровья особо никто не проверил, кроме как в самой Поднебесной.

Об этом он рассказал в комментарии "Апострофу".

"Я летел из Москвы во Франкфурт. Затем в Жуляны. Перед тем, как зашел на борт корабля мне дали декларацию о состоянии здоровья, где ты подписываешь нюансы, что не находился в провинции Ухань, а потом об этой бумажке никто нигде не спросил. То есть, меня нигде кроме Китая и борта самолета, где врач в спецкостюме мерял температуру - никто не проверял и не спрашивал никаких вопросов, был ли я в Китае или еще что-то. Мое путешествие было совершенно нормальным, никаких препятствий, проверок, допросов пограничников не было", - рассказал украинец.

Он отметил, что ту декларацию, которую он заполнил, в аэропорту Шанхая дали и сказали, что ее нужно будет отдать по прилету в Россию.

"Но я ее никому не отдал, может, ее не запросили, потому что я не выходил в город. Это было странно", - изумляется парень.

Подробнее об эпидемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео.

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