В Крыму провели акцию в честь знаменитой украинки: фото

25 февраля в оккупированной Ялте возле памятника украинской поэтессе Лесе Украинке возложили цветы по случаю ее 149-летия.

Об этом в Twitter сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Почтить память поэтессы пришли работники историко-литературного музея, преподаватели украинского языка и ялтинские школьники, изучающие язык. Неожиданно! Слава Украине!" - написал он и опубликовал фотографию с места событий.

Отметим, в молодости Леся Украинка почти три года прожила в Крыму. Также она успела написать несколько произведений, посвященных полуострову.

Напомним, что Национальный банк Украины предупредил коммерческие банки о том, что 25 февраля 2020 года будут введены в обращение банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года, на которых изображена Леся Украинка.