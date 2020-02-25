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В работе Facebook произошел масштабный сбой: что происходит

вторник, 25 февраля 2020, 12:07
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Утром, во вторник, 25 февраля, в работе социальной сети Facebook наблюдается сбой, о проблемах рассказали пользователи сети из США и Европы.

Об этом сообщает профильное издание DownDetector.

Также отмечается, что отдельные украинцы из Киева и Львова также жаловались на плохую работу Facebook.

Большая часть жалоб касаются изменений в ленте новостей – там произошло "обнуление", то есть, пользователям не видны последние публикации от друзей и публичных страниц. Соцсеть воспринимает пользователей как новых и предлагает им список друзей и страниц для добавления. Также часть пользователей сообщает, что не может зайти в свой профиль, еще у 18% Facebook просто перестал работать.

Как сообщал "Апостроф", ранее масштабный сбой был зафиксирован в работе мессенджера WhatsApp. Пользователи по всему миру стали жаловаться на невозможность прочитать или отправить сообщения.

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