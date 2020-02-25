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В Украине заметили новейший "Tesla Cybertruck": интересные детали, фото и видео

вторник, 25 февраля 2020, 14:30
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Первый автомобиль Tesla Cybertruck, который показали на соревновании по киберспорту WePlay! в Украине, оказался хорошей подделкой.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Новейший электрокар появился на мероприятии, посвященному знаменитой игре Dota 2, которое проходило в Киеве 19-23 февраля. Самое яркое событие соревнования - эффектный выход команд Virtus.pro и Team Secret. Участники состязания WePlay! Tug of War: Mad Moon появились на сцене в электромобиле Tesla Cybertruck 2022.

Оригинал Tesla Cybertruck

Отмечают, что сначала никто не заметил подвоха. Однако качественную копию выдали немного измененная и более толстая полоса передних фар, узкие колеса. Отличается также оформление дополнительной светотехники над ветровым стеклом, а "стальному" кузову не хватает металлического блеска. К тому же в авто были полностью тонированные стекла, которые не пропускают свет.

"Электрокар" на мероприятии

Кто занимался подделкой нашумевшего Tesla Cybertruck - неизвестно. На ролике (как и на самом мероприятии) сложно разглядеть детали авто. "Электрокар" выехал из облака дыма. Возможно конструкция и вовсе была лишь макетом без какой-либо силовой установки.

Напомним, старт производства пикапа Tesla не ожидается в ближайшее время. Вполне вероятно, что интерфейс Cybertruck может вскоре появиться в электрокарах марки, которые уже в продаже, или вообще прийти на все авто после очередных обновлений.

Как сообщал "Апостроф", автопилот Tesla способен распознавать предметы, пешеходов и другие машины на дороге и проектировать направление своего движения так, чтобы не столкнуться с препятствиями.

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