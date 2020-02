В Украине заметили новейший "Tesla Cybertruck": интересные детали, фото и видео

Первый автомобиль Tesla Cybertruck, который показали на соревновании по киберспорту WePlay! в Украине, оказался хорошей подделкой.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Новейший электрокар появился на мероприятии, посвященному знаменитой игре Dota 2, которое проходило в Киеве 19-23 февраля. Самое яркое событие соревнования - эффектный выход команд Virtus.pro и Team Secret. Участники состязания WePlay! Tug of War: Mad Moon появились на сцене в электромобиле Tesla Cybertruck 2022.

Оригинал Tesla Cybertruck

Отмечают, что сначала никто не заметил подвоха. Однако качественную копию выдали немного измененная и более толстая полоса передних фар, узкие колеса. Отличается также оформление дополнительной светотехники над ветровым стеклом, а "стальному" кузову не хватает металлического блеска. К тому же в авто были полностью тонированные стекла, которые не пропускают свет.

"Электрокар" на мероприятии

Кто занимался подделкой нашумевшего Tesla Cybertruck - неизвестно. На ролике (как и на самом мероприятии) сложно разглядеть детали авто. "Электрокар" выехал из облака дыма. Возможно конструкция и вовсе была лишь макетом без какой-либо силовой установки.

Ok dope Tesla Cybertruck on @Twitch #Tesla for Dota 2 event. pic.twitter.com/txFvTt5MRE