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Попытка раскрутить коррупционную историю завершилась фиаско: эксперт высказался о деле НАБУ и САП по "Роттердам+"

среда, 26 февраля 2020, 18:00
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Дело "Роттердам+" стало для НАБУ и САП балластом, и они его затягивают, чтобы сохранить лицо.

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в Facebook, передает "Обозреватель".

"Скорее всего в САП понимают, что дело "Роттердам+" уже стало балластом и усиливает негативный имидж антикоррупционных органов. Поэтому идет поиск благородного и чистого выхода из ситуации. НАБУ и САП попали в яму, которую копали то ли для Вовка из НКРЭКУ, то ли для работников ДТЭК. Теперь в НАБУ и САП придется искать объяснения на какие "расследования" были потрачены средства налогоплательщиков, поскольку результата по "Роттердама+" нет", – написал Корольчук.

По мнению эксперта, правоохранители намеренно затягивают расследование, ведь нет доказательств по составу преступления, и в суде дело развалится.

"Материалы дела показывают, что даже для применения мер в отношении экс-членов НКРЭКУ или ДТЭК не было правовых оснований. Состав преступления не доказан, а доказательная база – построена на предположениях", – считает Корольчук.

Он напомнил, что глава НАБУ Артем Сытник признал соответствие методики расчета стоимости угля по формуле "Роттердам+" рыночным условиям, а также сходство формулы со введенной правительством формулой для расчета цены на газ "Амстердам+". Что, по мнению Корольчука, должно было поставить окончательную точку в деле, с которым пытались раскрутить "большую коррупционную историю".

"Попытка раскрутить из "Роттердам+" скандальную коррупционную историю завершилась фиаско. Похоже, что в САП этого не поняли и дальше крутят пластинку со старой мелодией", – подытожил Корольчук.

Ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ("Амстердам+") является схожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам+".

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (формула "Роттердам+") была утверждена Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен). С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилось.

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