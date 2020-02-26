Сети впечатлил кавер хита "Воины света" от украинских моряков: видео

Хор Военно-морских сил Украины исполнил популярную песню "Воины света" на украинском языке.

Соответствующее видео было опубликовано в Youtube.

Хор исполнил песню на премьере фильма "Черкассы", которая прошла во вторник, 25 февраля, в Киеве.

В сети у многих украинцев хит "Ляписа Трубецкого" на украинском в исполнении военно-морского хора вызвал восторг.

"Меня очень, очень поразило, мурашки по коже! Это очень круто! Это надо слушать!", "Я подпевал! Супер! До слез" – пишут в комментариях к видеозаписи.

Напомним, песня "Воины света" вышла на альбоме "Матрешка" группы "Ляпис Трубецкой" в 2014 году и стала неофициальным гимном Майдана.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось мощное видео учений в Азовском море, которые провели украинские бойцы Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.