Третий день Масленицы: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

В Украине продолжают праздновать Масленичную неделю, которая в 2020 году началась 24 февраля, а сам праздник выпадает на 1 марта.
Третий день праздников называется "Лакомка", в этот день принято угощать друг друга разными вкусностями, не обязательно только блинами.
В этот день Масленичной недели приглашают гостей, поэтому нелишним будет выучить некоторые традиционные поздравления, которые можно использовать также в качестве тостов.
"Апостроф" собрал лучшие поздравления и открытки.
Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блинчик, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.
Пусть Масленица принесет
Добро, удачу и достаток,
Много любви, большой доход,
Чтоб каждый миг был очень сладок!
Поздравляю с Масленицей! Пусть в твоей жизни будет много солнца, света и тепла, хороших друзей, позитива, добрых известий и душевных посиделок в кругу близких людей за чашечкой чая с пышными блинчиками.
Пускай вам Масленица нынче
Подарит счастье и везение,
А вы поджаристый ей блинчик
Преподнесите с уважением!