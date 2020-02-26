Третий день Масленицы: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

В Украине продолжают праздновать Масленичную неделю, которая в 2020 году началась 24 февраля, а сам праздник выпадает на 1 марта.

Третий день праздников называется "Лакомка", в этот день принято угощать друг друга разными вкусностями, не обязательно только блинами.

В этот день Масленичной недели приглашают гостей, поэтому нелишним будет выучить некоторые традиционные поздравления, которые можно использовать также в качестве тостов.

"Апостроф" собрал лучшие поздравления и открытки.

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блинчик, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.

Пусть Масленица принесет

Добро, удачу и достаток,

Много любви, большой доход,

Чтоб каждый миг был очень сладок!

Поздравляю с Масленицей! Пусть в твоей жизни будет много солнца, света и тепла, хороших друзей, позитива, добрых известий и душевных посиделок в кругу близких людей за чашечкой чая с пышными блинчиками.

Пускай вам Масленица нынче

Подарит счастье и везение,

А вы поджаристый ей блинчик

Преподнесите с уважением!