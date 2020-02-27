Нарушения на миллиарды и военные без квартир: в Минобороны обнаружили серьезные проблемы

В Министерстве обороны Украины обнаружили серьезные нарушения на сумму 10,1 млрд гривен.

Об этом говорится в публичном отчете о деятельности Государственной аудиторской службы за 2019 год.

По данным аудиторов, механизм заключения госконтрактов с привлечением субъектами хозяйствования кредитов под государственные гарантии обусловил удорожание стоимости работ, в результате чего до 2021 года понадобится увеличение бюджетных назначений на 1,1 млрд гривен.

Отмечается, что несоблюдение требований законодательства обусловило незаключение офсетных договоров, из-за чего Украина недополучила 5,7 млн евро и 13,8 млн долларов США, а также офсетных компенсаций на сумму 3,9 млн евро и 17,3 млн долларов США (их не включили в требования).

"Министерство не инициировало изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие обеспечение вещевым имуществом военнослужащих и возмещение им денежной компенсации стоимости вещевого имущества по ценам на дату их освобождения, что привело к росту в 2018 году расходов на 285,9 млн грн", - говорится в отчете.

Перечислив в течение 2017-2018 годов 214,7 млн грн на строительство (реконструкцию) жилья, Минобороны даже по прошествии от двух до четырех лет не получило 656 квартир (квартиры не заселены, не приведены в соответствие санитарным нормам, жилье в городе Харьков не распределено, жилой дом в селе Чайки Киевской области к инженерным сетям не подключен, отдельные подрядчики обязательств по строительству (реконструкции) жилья не выполнили и т.д.)

Также за счет бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах для достижения результативных показателей бюджетных программ, Минобороны осуществило предоплату за приобретение и ремонт вооружения и военной техники на суммы соответственно 5,5 млрд грн и 11,4 млрд грн, чем направило средства государственного бюджета в дебиторскую задолженность со сроком погашения от трех месяцев до полутора лет

"Минобороны…. по 65 договорам на сумму почти 1,5 млрд грн отсрочило сроки выполнения обязательств от 10 до 68 дней, что стало основанием для неначисления более 100 млн грн штрафных санкций и невзыскания почти 74,4 млн грн банковской гарантии", - добавили аудиторы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Министерстве обороны Украины запретили исключать жилье из числа служебного с целью обеспечения уволенных со службы военнослужащих жилищными площадями.