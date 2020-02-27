В Украине немного похолодает: синоптики уточнили прогноз на 27 февраля

В четверг, 27 февраля, почти на всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя, при этом температура будет довольно высокой как для конца зимы.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, теплее всего – в районе 11-13 градусов Цельсия будет на востоке и юге страны – от Харьковской до Одесской области, здесь же ожидаются небольшие дожди, при этом чем южнее, тем осадки будут сильнее. В центре Украины будет немного холоднее - +6+8 градусов, сильные дожди.

На западе тем временем синоптики ожидают дождей со снегом и прохладные +4+6 градусов. Также, по их мнению, три украинские области, где в четверг не ожидается осадков – Львовская, Волынская и Ровенская, здесь также в районе +5 градусов.

В Киеве тем временем ждут небольших дождей, +4+6 градусов, порывы ветра до 12 м/с.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о сюрпризах, которые приготовила последняя неделя зимы для украинцев.