Ветераны АТО вышли на протест под ГНС и назвали свои требования Верланову

В четверг, 27 февраля, представители ОО Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО - демобилизованные участники войны на Востоке Украины, пришли к Государственной налоговой службе Украины (ГНС), чтобы задать несколько вопросов главе ведомства Сергею Верланову.

Об этом пишет издание ASPI.

Суть проблем пояснил участник Всеукраинского движения инвалидов и ветеранов АТО Михаил Слипченко. По его словам, он с собратьями организовал предприятие по сушке и переработке зерновых культур, а именно СВ "Трейд Ойл", которое зарегистрировано в Киевской области. Предприятие не заработало, а налоговики его заблокировали, добавив в базу рисковых, при том, что у него в наличии складские помещения, офис, оборудование, земли в аренде. В чем рискованность деятельности предприятия, его работники не понимают, и самое главное - не могут реализовать обработанные зерновые культуры. Поэтому они пришли в ГНС требовать права работать и обеспечивать семьи.

"Не для того мы защищали государство на фронте, чтобы давать взятки высокопоставленным персонам, а чтобы развиваться, поднимать малый и средний бизнес Украины", - подчеркнул Михаил Слипченко.

По словам ветерана, активисты, пришедшие в ГНС, представляют не только ветеранскую организацию, они говорят от имени всех предпринимателей, которых "загоняют в коррупционную составляющую", "требуя взяток за решение проблем", которые создают чиновники.

Сергей Верланов не захотел встречаться с ветеранами. Представители Всеукраинского движения инвалидов и ветеранов АТО сообщили: если Сергей Верланов не пойдет с ними на диалог, они будут вынуждены снова перекрывать дороги и палить шины. Они указали, что не понимают, почему сейчас нужно прибегать к таким мерам.

"Если нашей законной деятельности будут препятствовать, мы оставляем за собой право на более активные действия, предусмотренные Конституцией ... Никто из нас, подчеркиваю, никому взяток давать не будет! Мы пришли с фронта, где честно воевали, чтобы честно работать на благо Украины", - сказал Михаил Слипченко.

Сергей Верланов на прошлой неделе в комитете Верховной Рады Украины говорил, что безосновательно никого из предпринимателей не будут блокировать.

"Почему его слова расходятся с делом?", - спрашивают ветераны АТО.