На полигоне под Черниговом произошел крупный пожар: данные о пострадавших военных

В ночь на пятницу, 28 февраля, возник пожар на территории военного полигона в поселке Гончаровское (Черниговская область), трое военнослужащих получили ожоги.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"В пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевойскового полигона оперативного командования "Север" воинской части 3321 Министерства обороны Украины в 2 час ночи 28 февраля произошел пожар двух военных палаток УСБ-56", — сказано в сообщении.

Загорание было ликвидировано силами самих военнослужащих, подразделения ГСЧС к тушению пожара не привлекались.

Пострадали трое военнослужащих, которым обожгло руки. Огнем также были уничтожены палатки. Причина возгорания неизвестна, сумма причиненного ущерба устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 24 февраля, в национальном парке Одессы произошел масштабный пожар.