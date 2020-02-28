Путин напрягся: появилась меткая фотожаба на ответные удары Турции по Сирии

События, которые вчера начались в Сирии, где местные войска атаковали турецки военных, а затем получили мощный ответный удар, продолжают набирать обороты и по всему миру активно обсуждают конфликт. Не оставили без внимания напряженную ситуацию и любители фотожаб.

Так, блогер Александр Бабак в социальных сетях опубликовал работу на данную тему.

На картинке изображен президент Российской Федерации Владимир Путин, который якобы говорит фразу: "То был нож в спину, а теперь будет ятаган в ж*пу". Такая фотожаба стала реакцией на ответ турецкого руководства, которое пригрозило России новым конфликтом. Как известно, российские военные поддерживают правительственные войска Сирии, с которыми у турецкой армии идет вооруженное противостояние.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по 1709 сирийским объектам.