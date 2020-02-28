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Украинка отметила 20-летие на карантине в Новых Санжарах: опубликованы яркие фото

пятница, 28 февраля 2020, 15:01
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Одна из эвакуированных украинок, которые находятся на карантине в Новых Санжарах, отпраздновала свое 20-летие.

Об этом сообщает один из эвакуированных - журналист Александр Махов на своей Facebook-странице.

День рождения Виктории Рудько прошел в обсервации. Она участница эвакуированного танцевального коллектива. Работала в Ухане в детском парке развлечений.

Подружки организовали для Вики небольшой праздник с тортом. С цветами помогла Министер здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Врачи на 5 минут позволили всем эвакуированным собраться для поздравления. После чего все разошлись по своим комнатам.

Девочки поделились фотографией с праздника в сети.

Как сообщал "Апостроф", эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в санатории в Новых Санжарах, передали презервативы.

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