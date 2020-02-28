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В США с борта самолета засняли гигантскую "снежную дорожку": фото необычного явления

пятница, 28 февраля 2020, 16:23
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Во вторник, 25 февраля, в штате Канзас (США) можно было наблюдать интересное явление - снежную полосу.

Об этом сообщает Severe Weather Europe.

В штате Канзасс с северо-запада на юго восток практически через всю территорию штата проходила узкая полоса с мощным снежным покровом (высотой 20 - 35 см), в то время как по обе стороны от неё снега не наблюдалось вообще.


Длина данной полосы оценивается примерно в 150 миль (240 км), а её ширина составляла всего несколько десятков км.

Причиной такого эффекта стало локальное кучево-дождевое облако линейной формы с интенсивным снегопадом и относительно медленной скорость движения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у берега озера Мичиган заметили редкое явление, когда при определенных условиях на побережье из ледяных конусов "извергается" вода, напоминая настоящие вулканы.

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