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В украинцах долго убивали дух единства: Новинский высказался о волнениях в Новых Санжарах

пятница, 28 февраля 2020, 18:00
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Необдуманная политика предыдущего руководства Украины привела к тому, что часть общества агрессивно реагирует на раздражители, одним из которых можно назвать перемещение эвакуированных из охваченной коронавирусом китайской провинции Ухань украинцев.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский в своем блоге на сайте "Обозреватель".

По его словам, похожие эпизоды наблюдались с 2014 года на фоне идеологических противоречий, подогреваемых властью, поэтому удивляться волнениям и агрессии населения не следует.

"В 2014 году переселенцев из Донецкой и Луганской области встречали агрессивно-прохладно – были призывы не сдавать им квартиры и дома, не предоставлять им работу. Появился первый звонок: в стране что-то идет не так, и говорить о единстве украинцев можно разве что условно. В 2015-м злобная толпа готова была лишить крымчан электричества и воды, а в 2017 они продавливали решение СНБО о введении экономической блокады Донбасса. Украинцев мысленно поделили на "правильных" и "неправильных". В 2020 году новая беда привела уже к зверствам толпы, к разбитым автобусам и к готовности линчевать людей только потому, что они вернулись из эпицентра эпидемии", - заявил он.

Вадим Новинский высказал мнение, что ориентируясь на определенную часть населения власти допустили ситуацию при которой о единстве среди украинцев сложно говорить.

"Украинцев слишком долго и старательно готовили к разобщенности, убивая в них дух единства и солидарности", - подчеркнул депутат.

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