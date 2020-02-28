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Зятьям нужно звать тещ в гости: традиции и приметы пятого дня Масленицы

пятница, 28 февраля 2020, 05:15
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Фото: Facebook

В 2020 году пятый день Масленицы, который в народе зовут Тещины вечера, припадает на пятницу, 28 февраля, и связан с рядом традиций.

Считается, что зятьям в этот день нужно приглашать в гости тещ и угощать их блинами собственного приготовления. Наши предки верили, что если придерживаться этой традиции, то у мужчины с мамой жены всегда будут хорошие отношения.

С давних времен говорили, что если на Масленицу у кулинара хорошо получаются блины, это сулит процветание и благополучие. Чем больше испечь блинов на Масленичной неделе, тем больше денег и богатства они привлекут в дом.

Если первый блин получился тонким и кружевным - жизнь будет в следующем году легкая и благостная. Если толстый и плотный - придется много и долго трудиться. Нельзя резать блины ножом - использование острых предметов может навлечь беду.

Старые вещи на Масленицу принято сжигать, чтобы избавиться тем самым от негатива.

"Апостроф" также подготовил красивые стихи-поздравления с Масленицей и яркие открытки.

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