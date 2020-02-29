Ехали на автобусе: боевиков ДНР задержали на въезде в Мариуполь

Правоохранители из состава ОС при въезде в Мариуполь задержали двух боевиков ДНР, разыскиваемых Нацполицией.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"На блокпосту, расположенном на въезде в город Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии из состава Объединенных сил для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением "Мариуполь - Константиновка" и "Новотроицкое - Мариуполь", где в качестве пассажиров находились граждане , которые по поисковой базе Национальной полиции Украины в Донецкой области причастны к вооруженным формированиям Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данные граждане были задержаны военнослужащими по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.260 УК "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и переданы сотрудниками Нацполиции в Донецкой области для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военнослужащие обнаружили на Донбассе, в зоне проведения ООС, тайник с военными средствами поражения, которые могли быть оставлены для совершения диверсий боевиками.