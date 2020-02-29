RU  UA  EN

суббота, 29 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 февраля

16:25
Украина с 1 марта вводит новое требование для поездок в Россию
15:43
Ехали на автобусе: боевиков ДНР задержали на въезде в Мариуполь
15:15
Во Львове аферист получил статус участника АТО: фото и детали скандальной истории
14:42
Ким Кардашьян показала, как выглядела в 9 классе: школьное фото телезвезды Lime
13:56
Известного российского журналиста не пустили в Украину: фото
13:45
Зима не уходит: в сети показали сказочные фото украинских Карпат в снегу
13:40
В Киеве возле ресторана произошла драка со стрельбой: опубликованы фото
13:29
В Украине поставили необычный рекорд: фото масштабной акции
13:00
Прощеное воскресенье 2020: как и перед кем просить прощения
12:57
Первый день весны: лучшие картинки и смс-поздравления
12:52
Очень болезненная рана: актриса "Крепостной" рассказала о гибели любимого человека Lime
12:28
Смерть на вечеринке: появилось видео трагического момента на празднике известной блогерши
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ехали на автобусе: боевиков ДНР задержали на въезде в Мариуполь

суббота, 29 февраля 2020, 15:43
переглянути новину українською

Правоохранители из состава ОС при въезде в Мариуполь задержали двух боевиков ДНР, разыскиваемых Нацполицией.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"На блокпосту, расположенном на въезде в город Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии из состава Объединенных сил для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением "Мариуполь - Константиновка" и "Новотроицкое - Мариуполь", где в качестве пассажиров находились граждане , которые по поисковой базе Национальной полиции Украины в Донецкой области причастны к вооруженным формированиям Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данные граждане были задержаны военнослужащими по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.260 УК "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и переданы сотрудниками Нацполиции в Донецкой области для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военнослужащие обнаружили на Донбассе, в зоне проведения ООС, тайник с военными средствами поражения, которые могли быть оставлены для совершения диверсий боевиками.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: