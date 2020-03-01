Для бойцов ВСУ создают новую защиту: опубликованы фото

Для воинов ВСУ готовят новый образец бронежилета модульного, который находится в процессе совершенствования.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "АрмияInform".

Высказали заинтересованность в защите для войск три производителя, один из который иностранный. Исследовательские партии изготавливают в соответствии с разработанным техническим описанием "Бронежилет модульный", автором которого является постоянное действующая группа специалистов ВСУ.

Первые военные (исследовательские) испытания партии от одного из производителей уже прошл. Результаты положительные - образец бронежилета претерпел значительные изменения, ориентировочно на 50%. В связи с этим изделие испытывают в войсках повторно. Что касается других производителей - их продукцию испытывают в месячный срок после предоставления исследовательских партий.

"Перед нами стоят две основные задачи по модификации этого изделия. Первое: по результатам военных (исследовательских) испытаний разработать требования к чехлу бронежилета модульного. А именно: определить модель чехла и показатели качества материалов, из которых его изготавливают. А второй задачей является, по результатам баллистических испытаний, установить требования к плите. Самое главное - это методы проверки плиты", - рассказал начальник управления разработки вещевого имущества ГУ РСМЗО ВС Украины подполковник Виталий Рябов.

По его словам, в новом образце модульного бронежилета применена система быстрого сброса, что является обязательной составляющей для таких изделий в странах НАТО.

"Плита - жесткий бронеэлемент типа stand alone отныне будут проверять отдельно. Планируем ввести проверку к действию теплового воздействия чехла бронежилета, а также ввести методики проверки его свойств после намачивания", - отметил Рябов.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото тестовых образцов новой формы для Вооруженных сил Украины.